achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

JAAA. Trailer Peaky Blinders: The Immortal Man

Cillian Murphy zet z'n pet weer op jongens (en meisjes)

Van Birmingham tot Purmerend-Overwhere en Almere-Mietjeswijk: flat caps op, scheermesjes slijpen, haartjes opscheren, gespschoenen vast, driedelig pak aan, wollen jas erover, zakhorloge vastknopen, whisky inschenken en lekker gaan zitten op een houten kruk. De Peaky Blinders zijn TERUG. Niet met een nieuw seizoen maar met een film: The Immortal Man. Of Tommy Shelby tot het einde immortal blijft zullen we 20 maart op Netflix zien. Tot dan kunnen we ons vast verheugen op knokkende, schietende, schreeuwende, zuipende, stinkende en jankende mannen. By order of the Peaky fooookin Blinders: KIJK DIE TRAILER!

Tags: peaky blinders, the immortal man, shelby, netflix
@Dorbeck | 19-02-26 | 19:33 | 30 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.