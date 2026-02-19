JAAA. Trailer Peaky Blinders: The Immortal Man
Cillian Murphy zet z'n pet weer op jongens (en meisjes)
Van Birmingham tot Purmerend-Overwhere en Almere-Mietjeswijk: flat caps op, scheermesjes slijpen, haartjes opscheren, gespschoenen vast, driedelig pak aan, wollen jas erover, zakhorloge vastknopen, whisky inschenken en lekker gaan zitten op een houten kruk. De Peaky Blinders zijn TERUG. Niet met een nieuw seizoen maar met een film: The Immortal Man. Of Tommy Shelby tot het einde immortal blijft zullen we 20 maart op Netflix zien. Tot dan kunnen we ons vast verheugen op knokkende, schietende, schreeuwende, zuipende, stinkende en jankende mannen. By order of the Peaky fooookin Blinders: KIJK DIE TRAILER!
