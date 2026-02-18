achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Inmiddels 11 arrestaties na gruwelijke moord op rechtse student Quentin Deranque

Verdachten komen uit extreemlinkse antifa-hoek

De (heftige) beelden

De rechtse student Quentin Deranque werd vorige week op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord door linkse fascisten van La Jeune Garde, een gewelddadige en in Frankrijk verboden club die zich onder 'antifascistische' vlag had verzameld bij een demonstratie van de extreemrechtse groep Collectif Némésis tegen een toespraak op een universiteit van Europarlementariër Rima Hassan in Lyon. Extreemlinkse en extreemrechtse groepen recht tegenover elkaar laten brullen leidt doorgaans niet tot een goed gesprek met een pinot blanc maar tot escalatie, en nadat de vlam in de pan was geslagen bleef Deranque onbeweeglijk op straat achter na meermaals (op zijn hoofd) te zijn getrapt en geslagen door meerdere idioten. 

Een golf van verontwaardiging overspoelde Frankrijk: demonstraties, verontwaardigde politici, de Minister van Binnenlandse zaken van Macron die de schuld al legde bij extreemlinks en nu dus 11 verdachten opgepakt, onder wie ook Jacques-Elie Favrot, de assistent van extreemlinks parlementslid van LFI (La France Insoumise) Raphaël Arnault, die tevens oprichter is van La Jeune Garde. Van de 11 zouden er 6 direct betrokken zijn bij geweldpleging, de anderen zouden in meer of mindere maten verantwoordelijk worden gehouden het vuurtje te hebben opgestookt. Onderzoek van justitie zal moeten uitwijzen wie precies waarvoor verantwoordelijk is, maar wat voor justice er ook uitkomt, de gemoederen in Frankrijk zullen voorlopig geenszins bedaren, denken we zomaar.

Antifa bij de bieb in Gouda

Woede, afkeuring, verdriet

RIP

op een vlag staat in het frans 'gerechtigheid voor Quentin' die werd vermoord door linkse activisten
Tags: quentin deranque, vermoord, antifa, extreemlinks
@Dorbeck | 18-02-26 | 12:35 | 245 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

LOL. Antifa Australië wil meer vaccinatiedwang

Het maakt allemaal niet meer uit en in Australië al helemaal niet

@Spartacus | 18-10-21 | 21:00 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.