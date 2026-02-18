De rechtse student Quentin Deranque werd vorige week op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord door linkse fascisten van La Jeune Garde, een gewelddadige en in Frankrijk verboden club die zich onder 'antifascistische' vlag had verzameld bij een demonstratie van de extreemrechtse groep Collectif Némésis tegen een toespraak op een universiteit van Europarlementariër Rima Hassan in Lyon. Extreemlinkse en extreemrechtse groepen recht tegenover elkaar laten brullen leidt doorgaans niet tot een goed gesprek met een pinot blanc maar tot escalatie, en nadat de vlam in de pan was geslagen bleef Deranque onbeweeglijk op straat achter na meermaals (op zijn hoofd) te zijn getrapt en geslagen door meerdere idioten.

Een golf van verontwaardiging overspoelde Frankrijk: demonstraties, verontwaardigde politici, de Minister van Binnenlandse zaken van Macron die de schuld al legde bij extreemlinks en nu dus 11 verdachten opgepakt, onder wie ook Jacques-Elie Favrot, de assistent van extreemlinks parlementslid van LFI (La France Insoumise) Raphaël Arnault, die tevens oprichter is van La Jeune Garde. Van de 11 zouden er 6 direct betrokken zijn bij geweldpleging, de anderen zouden in meer of mindere maten verantwoordelijk worden gehouden het vuurtje te hebben opgestookt. Onderzoek van justitie zal moeten uitwijzen wie precies waarvoor verantwoordelijk is, maar wat voor justice er ook uitkomt, de gemoederen in Frankrijk zullen voorlopig geenszins bedaren, denken we zomaar.