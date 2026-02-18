Inmiddels 11 arrestaties na gruwelijke moord op rechtse student Quentin Deranque
Verdachten komen uit extreemlinkse antifa-hoek
De (heftige) beelden
De rechtse student Quentin Deranque werd vorige week op gruwelijke wijze mishandeld en vermoord door linkse fascisten van La Jeune Garde, een gewelddadige en in Frankrijk verboden club die zich onder 'antifascistische' vlag had verzameld bij een demonstratie van de extreemrechtse groep Collectif Némésis tegen een toespraak op een universiteit van Europarlementariër Rima Hassan in Lyon. Extreemlinkse en extreemrechtse groepen recht tegenover elkaar laten brullen leidt doorgaans niet tot een goed gesprek met een pinot blanc maar tot escalatie, en nadat de vlam in de pan was geslagen bleef Deranque onbeweeglijk op straat achter na meermaals (op zijn hoofd) te zijn getrapt en geslagen door meerdere idioten.
Een golf van verontwaardiging overspoelde Frankrijk: demonstraties, verontwaardigde politici, de Minister van Binnenlandse zaken van Macron die de schuld al legde bij extreemlinks en nu dus 11 verdachten opgepakt, onder wie ook Jacques-Elie Favrot, de assistent van extreemlinks parlementslid van LFI (La France Insoumise) Raphaël Arnault, die tevens oprichter is van La Jeune Garde. Van de 11 zouden er 6 direct betrokken zijn bij geweldpleging, de anderen zouden in meer of mindere maten verantwoordelijk worden gehouden het vuurtje te hebben opgestookt. Onderzoek van justitie zal moeten uitwijzen wie precies waarvoor verantwoordelijk is, maar wat voor justice er ook uitkomt, de gemoederen in Frankrijk zullen voorlopig geenszins bedaren, denken we zomaar.
Woede, afkeuring, verdriet
À Lyon, Quentin a été victime d’un déferlement de violence inouï.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 14, 2026
Il a perdu la vie à 23 ans seulement.
À sa famille et à ses proches, j’adresse mes pensées et le soutien de la Nation.
En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue.…
Justice pour Quentin. pic.twitter.com/pA1CP7Jv4u— Marion Maréchal (@MarionMarechal) February 15, 2026
Justice pour Quentin. pic.twitter.com/pzNimzZak2— Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 14, 2026
Après s’être accroché à la vie, Quentin a rendu son dernier souffle. À sa famille et à ses proches éprouvés par cette terrible épreuve, j’adresse mes pensées émues et ma profonde compassion. À la douleur insondable de la perte d’un enfant ne doit pas succéder l’insupportable…— Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 14, 2026
RIP
