Even vooraf: stop met deze AI-plaatjes Verkeerspolitie Limburg, jullie zijn de Verkeerspolitie Limburg, niet het Facebookaccount Echte Moppen Voor Mannen of het zwakzinnigenblog De Dagelijkse StandAIrd. Maar dan. 205 kilometer per uur, op de A2, in een Kia Sportage. Een Kia Sportage. Wat is dat überhaupt. Wij hadden nog nooit van een Kia Sportage gehoord maar volgens onze lievelings-Nurker is het dus allemaal de schuld van Poetin (?). "Het absurde is sinds Poetin en veel anderen het nieuwe normaal." En absurd is het. Kerncitaat: "De Kia Sportage GT-PlusLine 1.6 T-GDi Hybrid AT6 2WD, knappe rapper die het er in één keer uit krijgt, verwent het kijkersvolk van Tijd voor Max met 230 paarden." En wat gaat het kijkersvolk van Tijd voor Max met 230 paarden onder zijn bips doen? Met 205 over de A2 karren. Er zit niets anders op. We gaan de Kia Sportage net zo behandelen als de fatbike. Graag een maatschappelijk debat over Kia Sportage rijders bij Rondom 10, alle Kia Sportage rijders moeten onmiddellijk hun rijbewijs en/of hun Kia Sportage inleveren bij daartoe aangestelde Kia Sportage inleverpunten van de politie en een AANVALSPLAN KIA SPORTAGE vanuit de Tweede Kamer. We moeten snel zijn (205 km/u bij voorkeur), anders is het te laat.