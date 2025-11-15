achtergrond

Lol. Actievoerders logeren in boom, proberen verbreding A2 te voorkomen - lekker laten zitten

Foto: niet een van de actievoerders in het verhaal

Lollig. Terwijl u vandaag pepernoten aan uw lichaam geeft zitten / zaten er zeven quinoaknagers een hele nacht in een boom langs de A2. Alsof je vastzit in de Python, maar dan moedwillig. De zeven GroenLinksers (nog uitzoeken, red.) zijn boos omdat de A2 breder wordt en er daarom een paar bomen sneuvelen. Kunt u heel smalend en lullig over doen, kunnen we ook met een kopje warme koffie en de al eerder genoemde pepernoten gelaten aanschouwen en mee doen wat je met al die lui moet doen: lekker in die boom laten zitten. Tot volgende week makkers!

Tags: a2, boomklevers, quinoaknagers
@Mosterd | 15-11-25 | 13:37 | 106 reacties

