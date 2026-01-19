Geef maar toe dat u was vergeten dat het Blue Monday is. Niet zomaar de derde maandag van de maand hoor, de deprimerendste dag der deprimerende dagen. Wij voelden ons niettemin kiplekker vandaag, de dag verliep immers vrolijk, zonnig en er was behoorlijk wat goed nieuws te lezen. Vandaag Inside terug op de buis bijvoorbeeld, Martin Bosma terug, Chris Woerts de politiek in. Het leek niet op te kunnen met de positiviteit, totdat er toch nog een traan gelaten moest, een traan die deze schitterende Blue Monday op de valreep een zwart randje bezorgd. Koning, keizer, admiraal van de Italiaanse mode Valentino Garavani is op 93-jarige leeftijd overleden. Nou waren wij op GSHQ altijd meer van Giorgio Armani, alleen doet dat uiteraard niets af aan de nalatenschap van het Italiaanse icoon. Lady Di, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Claudia Shiffer, hij maakte al deze schoonheden nog net iets mooier dan ze al waren, hij versierde ze met zijn elegante kleding. Iconisch is de jurk die Anita Ekberg droeg in Fellini's La Dolce Vita, niet in perfecte staat meer helaas, Ekberg moest nodig plassen en dook met jurk en al de Trevifontein in. Marcello Mastroianni keek toe en baadde even later in haar pis. Enfin, van Het Zoete Leven heeft Valentino ongetwijfeld de zoetste vruchten geplukt met een Olympus aan jetset-vrindjes, variërend van Roger Moore en Kirk Douglas tot Elton John en verschillende royalty. Een hemels leven waar hij in die echte hemel nu op mag gaan terugkijken. En anders lekker borduren met Giorgio natuurlijk, of naaien. Gaan ze daarboven eindelijk eens goed gekleed. Nemen wij er eentje op Vale en op het overleven van weer een Blue Monday. Ciao Maestro e cin cin!