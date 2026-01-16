SEO-jacht is de woekeraids van het internet. Het iconische gamebastion Power Unlimited, de top van de apenrots in de Nederlandse computernerdwereld, is verkocht, aan een of ander gokbedrijf uit Malta. Alleen maar om de website te kunnen vullen met AI-crack en bezoekers vol te spammen met gokreclame. De redactie (met die knakker van RTL7, Simon Zijlemans, als hoofdredacteur) reageert verslagen, het blad blijft wel bestaan, maar in een andere vorm. WELNU, dit is het StamCafé voor Power Unlimited, met een melancholische shout-out. Heel eerlijk kochten we het blad alleen maar vanwege die gortdroge zinnetjes in de tekstwolkjes, waar we dan weer dubbel om lagen, en die lui van de PU waarschijnlijk zelf ook. En nu we toch aan het gamen zijn: wij hadden vroeger Gamert, maar nu hebben we alleen nog maar een PS4 met FC25, met een in beton gegoten en juridisch bindende ranglijst: 5. Schots, scheef, 4. Spartacus, 3. Zorro, 2. Mosterd, 1 en de onbetwiste kampioen Dorbeck. Beste game ooit: Unreal Tournament. Hoofd omhoog PU, en tot snel.