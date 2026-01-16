StamCafé voor Power Unlimited
Tijdperk, einde
SEO-jacht is de woekeraids van het internet. Het iconische gamebastion Power Unlimited, de top van de apenrots in de Nederlandse computernerdwereld, is verkocht, aan een of ander gokbedrijf uit Malta. Alleen maar om de website te kunnen vullen met AI-crack en bezoekers vol te spammen met gokreclame. De redactie (met die knakker van RTL7, Simon Zijlemans, als hoofdredacteur) reageert verslagen, het blad blijft wel bestaan, maar in een andere vorm. WELNU, dit is het StamCafé voor Power Unlimited, met een melancholische shout-out. Heel eerlijk kochten we het blad alleen maar vanwege die gortdroge zinnetjes in de tekstwolkjes, waar we dan weer dubbel om lagen, en die lui van de PU waarschijnlijk zelf ook. En nu we toch aan het gamen zijn: wij hadden vroeger Gamert, maar nu hebben we alleen nog maar een PS4 met FC25, met een in beton gegoten en juridisch bindende ranglijst: 5. Schots, scheef, 4. Spartacus, 3. Zorro, 2. Mosterd, 1 en de onbetwiste kampioen Dorbeck. Beste game ooit: Unreal Tournament. Hoofd omhoog PU, en tot snel.
Eerst https://t.co/G6ucYwV7pT weg, nu https://t.co/11ljIO8CEY verkocht. Niet best. Ik heb als freelancer geen details - ik weet het zelf pas 48 uur.— Ron Vorstermans (@RonVorstermans) January 14, 2026
Ik heb niets meer met dit nieuwe https://t.co/11ljIO8CEY te maken. Ik ga niet werken voor de nieuwe eigenaar. End of an era! RIP.
PSA: het merk Power Unlimited is verkocht. Dat betekent een hele hoop dingen, máár…Power Unlimited in print, als magazine, blijft godzijdank wél behouden. We hebben alleen niets meer te maken met wat bijv. de site of socials onder hun nieuwe eigenaar gaan doen.— Simon Zijlemans (@SimonZijlemans) January 14, 2026
Een laatste… pic.twitter.com/FGMHMxjRNY
