Waar blijft de tijd 800 jaar oude sport en alweer drie jaar geleden dat we voor het laatst keken! De Atherstone Ball Game (wiki), een soort schaken en sjoelen maar dan met je voorhoofd en vuisten zonder schaakstukken of sjoelbak. Het zit er weer op en de winnaars zijn bekend! "Atherstone Ball Game 2026 has crowned two winners of the historic event. Organisers revealed that the winners of what was the 826th annual event are James Bernard and Kieran Marshal." En laten we het zo zeggen: kenners zagen dit al aankomen, een andere uitskomst had de werkelijke verrassing geweest.