U moet natuurlijk niks, maar u moet wel even deze vlammende j'accuse van doctor D. Kuipers over de sPaNnEnDe pOdCaSt van BNNVARA-nieuwvorming Zembla lezen. Als u geïnteresseerd bent in journalistiek is het een essentieel verhaal. Als u geïnteresseerd bent in zorg is het een essentieel verhaal. Als u geïnteresseerd bent in podcasts is het een essentieel verhaal. En als u belasting betaalt is dit helemaal een essentieel verhaal. Want een systeem dat het mogelijk maakt dat dit soort commerciële bagger (want dat is het, dit terwille van de clicks & downloads uitmelken van de eigen onkunde, en dan bij de volgende bezuinigingsronde zeker gaan miepen dat onderzoeksjournalistiek zo belangrijk is en zo duur) is geen systeem dat je een beetje moet aanpassen. Het is een door en door verrot systeem. Wees nou eerlijk: als Jan Slagter ergens rondloopt en het is niet eens de grootste idioot, dan moet alles op de schop. Te beginnen bij 'Op zoek naar Marlotte' (Marlotte bestaat niet, red.). De makers van deze podcast moeten weg. De bazen van de makers van deze podcast moeten weg. En de bazen van de bazen van de makers van deze podcast moeten weg. Saneer de NPO. Begin vandaag nog. Juist omdat onderzoeksjournalistiek zo belangrijk is. Weg. Met. Zembla.