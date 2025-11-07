achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Saneer de NPO, begin bij Zembla

Dit programma moet: kapot

U moet natuurlijk niks, maar u moet wel even deze vlammende j'accuse van doctor D. Kuipers over de sPaNnEnDe pOdCaSt van BNNVARA-nieuwvorming Zembla lezen. Als u geïnteresseerd bent in journalistiek is het een essentieel verhaal. Als u geïnteresseerd bent in zorg is het een essentieel verhaal. Als u geïnteresseerd bent in podcasts is het een essentieel verhaal. En als u belasting betaalt is dit helemaal een essentieel verhaal. Want een systeem dat het mogelijk maakt dat dit soort commerciële bagger (want dat is het, dit terwille van de clicks & downloads uitmelken van de eigen onkunde, en dan bij de volgende bezuinigingsronde zeker gaan miepen dat onderzoeksjournalistiek zo belangrijk is en zo duur) is geen systeem dat je een beetje moet aanpassen. Het is een door en door verrot systeem. Wees nou eerlijk: als Jan Slagter ergens rondloopt en het is niet eens de grootste idioot, dan moet alles op de schop. Te beginnen bij 'Op zoek naar Marlotte' (Marlotte bestaat niet, red.). De makers van deze podcast moeten weg. De bazen van de makers van deze podcast moeten weg. En de bazen van de bazen van de makers van deze podcast moeten weg. Saneer de NPO. Begin vandaag nog. Juist omdat onderzoeksjournalistiek zo belangrijk is. Weg. Met. Zembla.

Júíst nu

het npo programma zembla moet kapot

Doe zelf onderzoek! (bij de NPO)

Tags: zembla, prutsers, meisje van maronne
@Ronaldo | 07-11-25 | 16:00 | 51 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Vijf lintjes

Deze obsessie met een gebaar eindigt in een gebrek aan daadkracht

@Feynman | 05-04-25 | 19:00 | 122 reacties

Tering jantje. Bejaardenomroep VPRO heeft ruim DRIEHONDERD (300) medewerkers

Voor een paar Tim den Besten shows en inkoop van buitenlandse complotmeuk bij Tegenlicht

@Ronaldo | 20-02-25 | 11:35 | 194 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.