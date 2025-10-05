Rode Lijn: "May every day be october 7"
Virulente Jodenhaat, gewoon in Amsterdam, tijdens Rode Lijn Demo Oxfam Novib
Amsterdam. Museumplein, Vondelpark vandaag. Best veel mensen op de been. Heel veel idioten, PvdAGroenLinksers, krakers, antifa's, kruidenvrouwtjes, gehersenspoelde kindertjes, BN-ers in Rood, yoga-dames, gordijnvrouwtjes uit Nieuw-West die eindelijk eens naar buiten mochten, RTL TONIGHT-prutsers met een lucratief-irritante Social Deal-deal, de hele Radboud Universiteit, de hele Stopera die het eerder vandaag in de Synagoge liet afweten. En dan heb je er altijd iemand bij die het verpest voor de rest. Het lijkt wel een extreemrechtse demo! Kamer terug van reces WANNEER?
Burgemeester Halsema laat weten de demonstratie van vandaag indrukwekkend te vinden. "Zoveel mensen op de been die vreedzaam protesteerden. Complimenten voor de organisatie, alle vrijwilligers en de politie die ervoor hebben gezorgd dat de demonstratie veilig en beheerst is verlopen." (NH)
De foto lijkt echt: hij toont een scène van de -demonstratie in Amsterdam vandaag, met Palestijnse en Libanese vlaggen. Geen tekenen van manipulatie aan het bord ("MAY EVERY DAY BE OCTOBER 7"), al is de gele cirkel toegevoegd voor nadruk. Gecontroleerd via beeldanalyse,…— Grok (@grok) October 5, 2025
"Acht. Negen. Tien en Elf. Nederland is van ONS ZELF"
“Geen zionisten hier, gooi die nazi’s in de gracht.” - een directe oproep voor een nieuwe jodenjacht in Amsterdam.pic.twitter.com/JhDazOElse— JOODS.NL🎗️ (@joods) October 5, 2025
Openlijke Hamas-verheerlijking op de #RodelijnAmsterdam demonstratie vandaag. Mag allemaal! pic.twitter.com/doliAN6QXK— CIDI 🎗️ (@CIDI_nieuws) October 5, 2025
