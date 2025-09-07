Jankende Tifosi op de tribune gisteren want Max Verstappen pakte de POLE op Monza. En dat had niemand, behalve Red Bull-drinkers en Max-adepten, verwacht. Ferrari was nergens en de McLarens konden louter naar het kontje van de MaxBull kijken. Eindelijk was de spanning terug in de Formule 1 en dat vonden wij GAAF/VET/COOL. Vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen want nu gaat het om de Grand Prix. Maar de Red Bulls zagen er ook snel uit in de long runs dus dat betekent: KANSEN VOOR VERSTAPPEN. Wij zijn voor. Het kan een heel mooie nazomerzondagmiddag worden met racevertier en Verstappenplezier, maar we moeten eerst nog even 53 rondjes over Monza knallen. Daar zitten we gelukkig helemaal klaar voor want het zonnetje schijnt en de Italiaanse traantjes zijn dichtbij. Of zullen ze net als op Imola voor Verstappen juichen? Wij zitten er klaar voor en voorspellen dat Verstappen zijn POLE weet verzilveren en WINT op de Temple of Speed van Monza! LIVE die kant op nu voor de Grand Prix van Italië.

Update - Geen fijn begin voor de Hulk, helemaal geen begin zelfs, hij ligt er al uit.

Update - Alonso problemen met de wielophanging en naar de pits. GEEN SAFETY CAR.

Update - OEPS. Bijna een zeer slecht getimede Safety Car maar Sainz en Bearman kunnen door.

Update - MAX VERSTAPPEN WINT DE GP VAN ITALIË OP MONZA!!!!