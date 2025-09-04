achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Koen Kardashian vertelt wie hem zoal belagen in het StamCafé

Dus niet wie hem in het StamCafé belagen, maar hij vertelt erover in het StamCafé

Koen Kardashian, in sommige kringen bekend als "homo Koen" is vermoedelijk homoseksueel en vertelt bij JUICE VANDAAG wie hem eigenlijk zoal uitsluitend belaagt omdat hij in de verte homoseksueel lijkt. Hint: het zijn geen Eskimo's en ook geen Aboriginals. Ook "geen Nederlanders" overigens. Onderstaand dan een van de beste skits van afgelopen tijd, zoals wel vaker op naam van Druski (die hier een geheel whiteface bodysuit draagt). Meer vertier na de breek!

Dit kan alleen Druski (hij is zwart)

Voorgangers!

Ze hadden ook thuis kunnen zitten en gamen!

Tags: StamCafé, Koen, Kardashian
@Spartacus | 04-09-25 | 22:38 | 61 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Slechte week positief afsluiten in het StamCafé

Net wat we nodig hebben: positiviteit en een geopend café

@Dorbeck | 29-08-25 | 21:30 | 511 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.