Koen Kardashian vertelt wie hem zoal belagen in het StamCafé
Dus niet wie hem in het StamCafé belagen, maar hij vertelt erover in het StamCafé
Koen Kardashian, in sommige kringen bekend als "homo Koen" is vermoedelijk homoseksueel en vertelt bij JUICE VANDAAG wie hem eigenlijk zoal uitsluitend belaagt omdat hij in de verte homoseksueel lijkt. Hint: het zijn geen Eskimo's en ook geen Aboriginals. Ook "geen Nederlanders" overigens. Onderstaand dan een van de beste skits van afgelopen tijd, zoals wel vaker op naam van Druski (die hier een geheel whiteface bodysuit draagt). Meer vertier na de breek!
Dit kan alleen Druski (hij is zwart)
That Guy who is just Proud to be AMERICAN🇺🇸 pic.twitter.com/Xcc5ZJypqz— DRUSKI (@druski) September 2, 2025
Voorgangers!
Salute to Druski for continuing another great American tradition. pic.twitter.com/mtxTHy7eBD— 👑Red Dirt Duke👑 (@Duke_Lucas_) September 4, 2025
Ze hadden ook thuis kunnen zitten en gamen!
Overval op klaarlichte dag op de Lauriergracht in Amsterdam. Halsema gaat dit niet oplossen. pic.twitter.com/EyJPJkvKz7— Massimo Etalle (@MassimoEtalle) September 4, 2025
