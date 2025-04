Kort verhaal lang: het gaat slecht in Amerika, goed in Europa, als in: niet zo slecht als in Amerika. Gisteren noemde Trump voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell "Mr Too Late, a major loser", omdat hij tot nu toe weigert de rente te verlagen. Dat droeg bepaald niet bij aan het vertrouwen en spelplezier van 'de markten' in 'de situatie' (economie is geen wetenschap hou eens op), waarop de dollar en Amerikaanse beurzen opnieuw kelderden. De Financial Times schrijft: "The dollar fell to a three-year low against a basket of its key trading partners. (...) The euro and yen both rallied over 1 per cent against the dollar. US sovereign debt sold off. (...) Futures for the S&P 500 and Nasdaq were both down 0.8 per cent. Trump has repeatedly put pressure on Powell to cut interest rates. The Fed has so far kept rates on hold this year after lowering them three times in 2024." Ondertussen raakte goud, een beetje het nieuwe bitcoin, een nieuwe recordhoogte van $3.385 per troy ounce (31,1 gram).

De verwachting was gisteravond dat Europese beurzen in het groen zouden openen omdat dit continent de schijn mee begint te krijgen van een 'betrouwbare handelspartner', maar ook hier lijkt de boel na een handelloos paasweekend toch weer net onder het nulpunt te openen. Enfin, zoals de 'economen' van FD het zeggen: "Het is lastig om er chocola van te maken." Kortom: KOPEN! ! !

Update 08:50 - Goud nu zelfs boven de $3.500.