Ja jongens okay even hoor. Dit nieuws werd door (Israëlische) hoofdregisseur Yuval Abraham dus de wereld in geholpen als: "A group of settlers just lynched Hamdan Ballal, co director of our film no other land. They beat him and he has injuries in his head and stomach, bleeding. Soldiers invaded the ambulance he called, and took him. No sign of him since." En dat werd door de overdrachtelijke Tim Hofman en Volkskrant gelezen en uitgelegd als: 'Israëlische kolonisten jagen gericht op Palestijnse regisseur Hamdan Ballal en lynchen hem, waarna de IDF hem gericht uit een ambulance trok en liet verdwijnen - en dat alles enkel omdat hij een Oscar-winnende regisseur van een pro-Palestijnse film is'.

Ja dat lijkt toch wel iets anders te liggen. Veel burgeroorlogsmist en sowieso zijn Palestijnen die stenen gooien op de West Bank een beetje als Brabanders die drinken op carnaval, maar toch. Volgens een plaatselijke Israëlische journalist verliep het als volgt: "Het incident begon toen tientallen Palestijnen stenen gooiden naar een minderjarige joodse herder. Joodse kolonisten kwamen naar de locatie en vervolgens werd er over en weer stenen gegooid. Toen het leger ter plaatse arriveerde, gooiden de Palestijnen stenen naar de troepen. Drie Palestijnen werden gearresteerd, waaronder een van de regisseurs van de film "There is No Other Country"."

De Times of Israel schrijft het als volgt op: "Alongside Hamdan Ballal, two other Palestinians were arrested on suspicion of stone-throwing while an Israeli suspected of taking part in the violence was also detained. The Israel Defense Forces said the violence began “after a number of terrorists threw rocks toward Israeli citizens and struck their cars” near Susya. Footage from the village showed a masked individual throwing stones and attacking Palestinians, and hitting the car of activists who had come to assist the residents."

Het is onduidelijk of Hamdan Ballal zelf stenen heeft gegooid, of dat hij enkel bij de groep stond, al dan niet met documentaire-achtige intenties. Zijn locatie is inmiddels ook bekend, hij zit volgens hoofdregisseur Yuval Abraham vast in een politiecel. Maar goed, maak ons maar wakker als een docufilm van een Palestijnse Yuval Abraham een Oscar wint.