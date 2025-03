Wat zou er toch in dagbladen moeten staan als er geen paginalange bespiegelingen van dagbladredacteuren over het gedrag van dagbladredacteuren waren (nieuws en analyse van het nieuws, red.). Nu hebben we weer ene Hanneke die in NRC vertelt dat ze heel vaak spullen koopt terwijl ze niet heel vaak spullen wil kopen want klimaat. "De pijnlijke waarheid was: ik praat en schrijf veel over duurzaamheid, maar maak het niet waar." Nou en dan belt Hanneke een of andere dinges van Milieu Centraal en dan blijkt het allemaal aan slimme marketingtechnieken van kwaadaardige bedrijven te liggen en aan de dopamine die vrijkomt wanneer je iets koopt. Welja, willoze moraalridders, dat zijn de leuksten.

Kom, hoe luidde dat oud-Hollandse gezegde ook alweer, over lullen en poetsen?