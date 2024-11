(In Den Haag zijn ze lekker aan het eten/wachten op Omtzigt, dus is er tijd voor: MUZIEK)

De nieuwe Linkin Park is vandaag uit en niet dat we niet naar vrouwen luisteren - doen we thuis namelijk ook heel goed - maar Linkin Park was Chester Bennington, nee, Linkin Park ís Chester Bennington. We slaan helaas over. Dan een waardigere reden om muziek te luisteren. In de stijlloze mail: "Vorig jaar overleed onze reaguurder Asteroid aka Tony Leeuwenburg, aka Tony Slug. Hij vertelde geregeld over rockers waar hij mee gespeeld heeft en bleek dus een grote naam in de scene van punk en garagerock. In het café heeft hij verteld met een groot project bezig te zijn, helaas overleed hij aan kanker. Het materiaal was grotendeels klaar en is als Tribute uitgegeven." Werd ook al over gepraat in dit topic destijds - Tony Slug was (en is nog steeds) een icoon in het wereldje. Als punk- en hardcorepionier bij Nitwitz en BGK, met garagerock supergroup The Hydromatics tot aan z'n eigen projecten Loveslug en The Tony Slug Experience. Punkrock was onze eerste grote liefde - en Tony Slugs laatste. Weliswaar is de plaat een paar maanden oud, maar niet minder rockend. Rock in Heaven, Tony. Meer nieuwe muziek na de klik.