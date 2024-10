Het festijn ging vanochtend om 05.55 van start in museum Beeld & Geluid in Hilversum, met een startbedrag van bijna 4,4 miljoen euro

Voor veel grote namen zit er rond deze inzameling zoveel zand in de motor dat ze het voor het eerst eens lekker een jaartje overslaan. "Meerdere commerciële radiostations doen, anders dan voorheen, niet mee aan de actiedag. Radiostations van DPG Media (Qmusic en JOE) laten de actie grotendeels aan zich voorbijgaan. Een woordvoerder van DPG stelde in het AD dat het onderwerp "te polariserend" zou zijn. Ook radiozenders van Talpa (onder meer Radio 538) doen niet mee."

Te polariserend. Is dat omdat er op de Giro 555-website te lezen staat: "Honderdduizenden slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië zijn afhankelijk van hulp om te overleven"? Toegegeven, het voelt natuurlijk ook wel wrang, omdat het eigenlijk gewoon niet waar is dat die paar honderd Israëlische slachtoffers in Israël afhankelijk zijn van internationale donaties - dat kan Israël namelijk zelf, omdat het in tegenstelling tot Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Syrië wel een daadwerkelijk land is.

Maar in de andere richting voelt het blijkbaar ook stroef: "Maar er klinkt kritiek: sommigen willen niet dat het geld naar Israël gaat, terwijl anderen bang zijn dat hun geld bij Hamas of Hezbollah terechtkomt."

Naschrift 09:03 - Over het geld dat in Israël terechtkomt schrijft Giro 555 dus: "We helpen met voedsel- en noodhulppakketten voor getroffenen, zoals arbeidsmigranten en bedoeïenen families die het aanhoudende geweld zijn ontvlucht. Zij ontvangen geen overheidssteun." En, zo lijkt het, in meer algemene zin: "We ondersteunen lokale organisaties die kinderen helpen met traumaverwerking. Hoewel kinderen geen rol spelen in het conflict, zijn ze wel slachtoffer van de gevolgen."