Vanmiddag is mijn vrouw lastiggevallen en intimiderend bejegend door twee jongens met Artsen zonder Grenzen kleding en een klapbord, terwijl ze boodschappen in de auto zette op het parkeerterrein van [supermarkt].

Ze benaderden voorbijgangers op agressieve wijze en eisten steunbetuigingen aan Palestina of iets dergelijks. Nota bene op 7 oktober. Bij afwijzing werden ze hondsbrutaal en schreeuwden ze van alles. Ik heb hier enkele vragen over:

1. Zijn dit jullie werknemers, of van jullie onderaannemers (bijvoorbeeld externe fondsenwervers)?

2. Indien ja: hoe kan dit?

3. Hebben jullie (of jullie onderaannemers) vandaag, op 7 oktober, wervingsactiviteiten ontplooid in [stadsdeel van stad]?

4. Gaan jullie (of onderaannemers) in de nabije toekomst wervingsactiviteiten ontplooien in [stadsdeel van stad]? Dan zorg ik even dat mijn vrouw niet alleen is.

Ik hoor graag spoedig van u.

Ten eerste wil ik u en uw vrouw onze welgemeende excuses aanbieden voor deze gang van zaken. Dit had nooit mogen gebeuren. Het waren inderdaad onze wervers die uw vrouw hebben benaderd. Onze wervers gebruiken in hun verhaal altijd een recent voorbeeld van onze activiteiten. Zoals bijvoorbeeld nu ons werk in Gaza. Maar het is nooit de bedoeling dat ze een steunbetuiging eisen en ze hadden uw vrouw met respect moeten behandelen. Het spijt ons dat het zo uit de hand is gelopen. We zijn in hoge mate afhankelijk van structurele steun van donateurs. Dat geeft ons de vrijheid om onmiddellijk in actie te komen bij rampen en andere noodsituaties. Daarom maken we gebruik van een bureau om nieuwe donateurs te werven. Maar het is natuurlijk nooit de bedoeling u daarbij een vervelend gevoel te geven, op welke manier dan ook. Het laatste wat we willen is dat u een verkeerd beeld krijgt van ons werk. We hebben de klacht onderzocht bij het wervingsbureau en de wervers zullen niet meer voor ons de straat opgaan. We geven onze wervers ook altijd mee dat ze iedereen met respect moeten behandelen. Dat hebben we nu nogmaals bij onze andere wervers benadrukt. Via de site van het CBF kunt u altijd nagaan of er in uw buurt een goed doel actief is met het werven van nieuwe donateurs: https://wervingsrooster.cbf.nl/. Nogmaals onze excuses aan u en uw vrouw voor wat er is gebeurd. We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Naschrift GS: twee dingen.

1: Opgeruimd staat netjes, (achteraf) goed gehandeld AzG.

2: Hoe vinden we eigenlijk zelf dat het gaat?