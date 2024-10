Toegegeven, we luisteren hier op GSHQ weleens hiphop, maar eigenlijk nooit soul of R&B of aanverwante stijlen, voornamelijk omdat het meestentijds simpelweg heel erg flauw en allround geen zak aan is. Maarrrr: Leon Bridges heeft ons toch een stem als een slagroomtaart om op te vreten! Hij was al heel erg lekker in die crossover met Khruangbin, is ook gewoon heel erg fantastisch in z'n eigen werk. Lang nagedacht over de naam van z'n nieuwe plaat en dat is geworden: LEON. Meer nieuwe muziek onder meer van Jake Bugg, een van de miljoen nieuwe Bob Dylans op de wereld, alleen is hij helemaal geen nieuwe Dylan, maar gewoon een gezellig gappie met een gitaar. Voorts is er een nieuwe van The Smile (van Thom Yorke van Radiohead) én een nieuwe plaat van Coldplay, maar daar gaan we niet naar luisteren, we gaan nog liever in Beiroet wonen.