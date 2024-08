Journalisten kunnen ontzettend veel domme dingen doen en domme journalisten onderscheiden zich door meerdere van deze dingen tegelijk te doen. Neem NU.nl, dat eerst overhaast een trend signaleert (in een maand tijd vallen er vijf Rotterdamse kinderen uit een woning) en zich vervolgens te gemakkelijk laat afschepen door een politiewoordvoerder (zie screenshot). Dat zijn twee doodzondes in een nieuwsbericht van nog geen 215 woorden.

Er is namelijk wel degelijk samenhang tussen het lot van deze kinderen: ze hebben allemaal nalatige ouders en/of verzorgers en lazerden allemaal uit het raam/van het balkon. Als wij trendwatchers of uit het raam vallende kinderen waren zouden we het wel weten en ons beraden op een gang naar de Raad voor de Journalistiek.