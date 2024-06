Ja dat is ook niet makkelijk, je hebt zoals dat in jargon heet een verhaal gemaakt maar bent vergeten een zoals dat eveneens in jargon heet scherpe invalshoek te kiezen, en dan rijst onherroepelijk de vraag waarom je hier überhaupt aan begonnen bent en waarom dit in godsnaam ook alweer belangrijk was. De deadline nadert, de paniek zwelt aan, maar gelukkig is er altijd nog de noodgreep die je op de School voor Journalistiek hebt geleerd: de valse tegenstelling, meer specifiek, de oliedomme vraag 'is ... een vloek of zegen?'

Dat brengt ons bij Brandpunt+, bekend van bewustwordingscampagnes over menstruerende mannen, de keerzijde van gifjes van mensen kleur, en het lot van Justin en Maxime, die klaarblijkelijk demiseksueel zijn (hartstikke blij voor jullie toppers, neem het ervan, of juist niet, zie maar). Afijn, deze week doen de jongens en meisjes van Brandpunt+ weer een gooi naar journalistiek, met een of andere infantiele YouTube-serie over hoe het eigenlijk is om een jonge boer te zijn (hier graag instartje Sigrid Kaag: wie zijn die mensen, red.). Waar dan weer een artikel bijhoort met de kop: 'Familiebedrijf: vloek of zegen?'

Deze luie denkfout noemen we ook wel: de valse tegenstelling.

De meeste dingen zijn namelijk geen vloek of zegen, maar belanden ergens daartussen, het ligt toch genuanceerd soms dit soms dat enerzijds anderzijds blablablabla. En wanneer iets écht een vloek of zegen is, doet de vraag direct absurd aan. Ga maar na: kinderkanker, vloek of zegen? Potenrammers: vloek of zegen? Genocide in Soedan: vloek of zegen? Vitesse failliet: vloek of zegen? Gezinsdrama: vloek of zegen?(vloek,vloek,vloek,zegen,vloek, red.)

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om een marginaal fenomeen, maar om een trend. We hebben bewijs. Kijk maar: