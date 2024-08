Kursk and other border operations day #7 - A thread. In this thread we will combine all events. — The governor of Belgorod announced the evacuation of people from the Krasnoyaruzhsky district near the Ukrainian border due to increased activity by Ukrainian forces. pic.twitter.com/U31HEnfTvR

Over de Oekraïense operatie in Russisch Kursk schrijft het (onmiskenbaar pro-Oekraïense) ISW: "Ukraine's operation in Kursk Oblast has allowed Ukrainian forces to at least temporarily seize the battlefield initiative in one area of the frontline and contest Russia's theater-wide initiative. (...) Russian officials acknowledged that Ukrainian mobile groups advanced upwards of 25 km into Belovsky Raion, Kursk Oblast on the night of August 10-11, but there are no indications that these groups remain in the area."

Ondertussen lijkt Rusland ook een Oekraïense invasie van Russisch Belgorod te vrezen en kondigt de gouverneur bovenstaand de evacuatie van grensdistrict Krasnoyaruzhsky aan wegens "toegenomen Oekraïense activiteit". Russische MilBloggers melden dat er ook daar al gevechten aan de grens gaande zijn: "For two hours, the enemy has not given up trying to break through our defensive line in the area of ​​the village of Kolotilovka. Enemy tanks are working in a carousel along the checkpoint. An artillery duel is underway. Border guards and armed forces have accepted a firefight." Het ISW heeft die beweringen echter nog niet kunnen 'geo-locaten' en bevestigen.

Ook blijven er nieuwe video's van Russische krijgsgevangenen verschijnen, sommige meldingen spreken inmiddels van 500 tot 1000 Russische soldaten in Oekraïense hechtenis.

En ondertussen is ook Moskou niet geheel veilig: meerdere drones explodeerden op een militair vliegveld 30 kilometer buiten Moskou, waar een aantal Russische 'Special Mission Aircraft' gestationeerd zijn, waaronder Poetins nucleaire Doomsday Planes. Spannend!

Update 12:01 - Video van zoveel Russische krijgsgevangenen dat het de Oekraïense logistiek belast.