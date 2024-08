Zelensky's adviseur had het al erkend, en gezegd dat het Oekraïenes onderhandelingspositie zou verbeteren. Maar nu Zelensky zelf dus ook. Het ISW beschreef de situatie gisteravond nog als volgt: "Geolocated footage and Russian reporting from August 10 indicate that Ukrainian forces largely maintain previously reported positions in Kursk Oblast and have advanced slightly further than their previously confirmed positions."

Meer nieuwere berichten vandaag spreken over nog meer Oekraïense veroveringen, zie deze draad vanaf hier. In reactie op deze Oekraïense acties brengt ook het (volkomen gevechts-onklare) Wit-Russische leger tanks in paraatheid langs hun Oekraïense grens.

Veel meer beeld na de breek.

Naschrift 18:36 - Ook Oekraïne lijdt overigens onmiskenbaar zware verliezen tijdens deze beweging hoor, ze deze draad vanaf hier.

Update 18:48 - Hey, is dat een Oekraïense Su-27 boven Kursk?

Update 19:56 - Video van tientallen gevangengenomen Tsjetsjeens/Russische 'Akhmat'-troepen.