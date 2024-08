Ronnie: “Er gaan ongetwijfeld vergeldingen plaatsvinden vanuit Iraanse zijde, of één van de door Iran gesteunde groeperingen zoals Hezbollah. Maar niemand heeft belang bij een échte escalatie, dus ik verwacht diverse schermutselingen die zorgvuldig overwogen zijn, om wel te laten zien, 'dit pikken we niet', maar tegelijk niet zo heftig zijn dat het uitnodigt tot nieuwe represailles.”

De aanvallen in Libanon zijn door Israël opgeëiste vergeldingen voor de aan Hezbollah toegerekende aanslag op ten minste 14 kinderen van Druze-afkomst , in de Golanhoogte. De spanningen tussen Israël en Iran en aan Iran geaffilieerde terroristische groeperingen zoals Hamas en Hezbollah lopen snel op. Is er een weg uit deze geweldsspiraal en wat betekent escalatie voor de regio?

De afgelopen dagen werden 3 belangrijke Hezbollah/Hamas kopstukken gedood door Israël. Vooral de aanslagen op Haniyeh, hoogste politieke leider van Hamas, die in Iraanse residentie werd gedood en de aanslag op Fouad Shukr, stafchef van Hezbollah, in een buitenwijk van Beiroet zijn opmerkelijk omdat ze beiden in soevereine staten buiten oorlogsgebied werden omgebracht.

Pierre: “Hezbollah is sterker dan in 2006 (de laatste oorlog tussen Libanon en Israël, red.) en lijkt klaar voor een grootschalig conflict. Tegelijkertijd boogt Israël op VN resolutie 1701 waarin een veilige zone in Zuid-Libanon zonder aanwezigheid van Hezbollah is afgesproken. Israël heeft aan haar eigen bevolking beloofd de 250.000 ontheemde Israëliërs, die nu niet in Noord-Israël kunnen wonen vanwege de continue beschietingen vanuit Zuid-Libanon door Hezbollah, terug te brengen voor 1 september dit jaar. Wellicht dat Israël de aanslag in de Golanhoogte aangrijpt om een paar kilometer Libanon in te trekken, een veilige zone te creëren en daarna opnieuw de onderhandelingen aan te gaan.”

Ronnie: “Tot nu toe heeft Israël zich hier beperkt tot politieke moorden, precisie-aanslagen. Bovendien is er geen Israëlische legermacht meer op onze bodem geweest sinds 2006. Ik denk niet dat dit het moment is dat Israël zich gaat richten op een volgende grootschalige oorlog._”

Samuel: “Toch lijkt de huidige escalatie serieuzer dan eerdere spanningen. Hezbollah heeft de broer van Bashar Assad gevraagd vanuit Syrië de Golanhoogte aan te vallen, Iran heeft (zelfs bij de Verenigde Naties) aangegeven de aanslag op Haniyeh te zien als aanval op Irans soevereiniteit en harder dan ooit te vergelden en ook groepen als de Houthi’s en het Islamitisch Verzet in Irak zweren wraak tegen Israël.”

Pierre: “Je moet niet vergeten dat 2 maanden nadat Saudi-Arabië en Israël historische vredesgesprekken startten Hamas de aanslagen op Israël pleegde. Onder MBS (de Saoedische prins Mohammed bin Salman, red.) is het wahabisme zijn greep op Saudi Arabië volledig verloren. Hiermee is Iran alleen komen te staan in haar strijd tegen Israël. Iran is dus gebaat bij escalatie met Israël. De rest van de regio wil door met haar leven, rust. Jullie hebben diverse oorlogen gehad met Duitsland toch? Vallen jullie Duitsland nu aan omdat jullie nog boos zijn vanwege het verleden? De regio moet door.”

Ronnie: ”Iedereen is gebaat bij stabilisatie. Oók Iran. Iran wil zijn veiligheidsgordel, via Hamas, Hezbollah en de Houthi’s, rond Israël niet opgeven. Het doel van Netanyahu was om een tweestatenoplossing onmogelijk te maken, en dat is hem al gelukt. Israël kan zich nieuw bloedvergieten na de oorlog in Gaza helemaal niet veroorloven. Maar ik kan er ook compleet naast zitten.”