We hebben opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Daar komt Jaymio Brink naar beneden. JAYMIO BRINK! JAYMIO BRINK! JAYMIO BRINK! OOOOOOOOOH! HIJ VALT! JAYMIO BRINK! JAYMIO BRINK! JAYMIO BRINK! JAYMIO BRINK! Die staat dus toch in de halve finale, net als Manon Veenstra, Laura Smulders en Merel Smulders. Aansluitend de finale, BMX volente. Vanaf nu zometeen straks hierrr live.

Eerste heat Brink: niet zo best, 7e

Eerste heat Manon Veenstra: 3e, Laura Smulders 4e, prima deluxe

Eerste heat Merel Smulders: 6e

Tweede heat Brink: Val vlak voor hem, eindigt 6e, dit gaat 'm niet meer worden

Tweede heat Veenstra: hoppa, 2e

Tweede heat Laura Smulders: ook 2e!

Brink: 4e in de laatste heat, toedeledokie

Veenstra: 4e in de derde heat, waarschijnlijk genoeg

Merel Smulders: straf gekregen, ligt eruit

Laura Smulders: 3e achter zus Merel (die er dus uit ligt, maar 2e wordt), ook door

STRAKS FINALE: Met Laura Smulders & Manon Veenstra

Un-deux-trois: Voor de Fransen bij de mannen

JAAAA VEENSTRA ZILVER