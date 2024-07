Het is feest in de dierentuin. Panda Wu Wen heeft na maanden speculatie een jong gebaard. Wat het geslacht of de naam van de babypanda is weten we nog niet. Wel weten we dat het dier eigendom is van de Chinese overheid. Het hele pandaproject is zoals u weet niets meer of minder dan een stukje propaganda dat wij in Rhenen mogen faciliteren omdat we een tijdje niet zo moeilijk hebben gedaan over het communisme of het in kampen stoppen van de Oeigoeren. AFIJN Ouwehands Dierenpark kan over een paar maanden weer volop cashen door pandatoerisme. Voorlopig blijven moeder en kind nog in het "baarhol", wat wij vooral een heel grappig woord vinden.