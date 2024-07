In het kader van weekend, en ANP-foto's waarvan het bijbehorende nieuwsverhaal ons te weinig interesseert om het bijbehorende bericht door te nemen, presenteren we u bovenstaand geval. Is het

A) Een verschrompelde-dickpic van Dick Schoof na het hardlopen in Washington

B) Een wezen dat we hebben losgelaten in de Geenstijlus Botanicus gewoon om te zien wat er gebeurt

C) Een met uitsterven bedreigd schubdier dat is geboren in een dierentuin in Praag

D) Volwaardig menselijk leven volgens de SGP

E) Een betere advocaat dan Natacha Harlequin

F) Een kwaadaardig reptiel dat samenzweert om de wereld te overheersen

G) De reaguurder die onder dit topic "HOEZO WEINIG NIEUWS SCHRIJF DAN EENS OVER (vul in)" reaguurt

H) Rachel Hazes

I) All of the above

J) Anders, namelijk...