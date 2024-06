Er is weer eens iets misgegaan bij een avondje stieren pesten en wij zijn in zulke gevallen altijd voor de stier. In Oregon vielen 4 gewonden nadat een rodeostier over een hek sprong en op het terrein voor toeschouwers terechtkwam. Ironisch genoeg geschiedde dit alles onder de klanken van God Bless The U.S.A. van Lee Greenwood, een soort muzikale ode aan kingsize hamburgers en onbetaalbare gezondheidszorg. De stier genaamd 'Party Bus' (zucht, red.) was onderdeel van de finale-act en wij hadden ons geen betere finale kunnen wensen.

En natuurlijk, de Amerikaanse rodeo is heel iets anders dan het moordentertainment waar die dieren in Spanje en Latijns-Amerika voor worden gebruikt. Toch is het label "diervriendelijk" allerminst op zijn plek. De stieren worden voor het betreden van de ring zoveel mogelijk opgefokt en moeten daarna achter een doorgesnoven cowboy aan rennen of een doorgesnoven cowboy van hun rug af bokken, of zoals in het geval van Party Bus rondjes rennen tot ze met een lasso worden getackeld door een gozer op een paard. Als het dier uiteindelijk valt, waarbij het niet zelden ribben of rugwervels breekt, wordt 'ie vastgebonden en weggesleept. Leuk man.

Oftewel: hup stier, boeh stom dierenentertainment.