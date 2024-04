Gonorroe, de column van Babah Tarawally onder de geslachtsziektes, blijft om zich heen grijpen (PDF). "Vorig jaar groeide het aantal mensen waarbij de ziekte werd vastgesteld met 31 procent, het jaar daarvoor was dat aantal al met 33 procent toegenomen." Even twee praktijkvoorbeelden met willekeurig gekozen personen. Voorbeeld 1a. Claudia de Breij heeft ochtendseks met haar vrouw. Ze gebruiken géén beflapje. Er is kans op de verspreiding van gonorroe. Voorbeeld 1b. Claudia de Breij heeft ochtendseks met haar vrouw. Ze gebruiken wél een beflapje. Er is minder kans op de verspreiding van gonorroe. Ziet u waar we naartoe willen? Voorbeeld 2a. Gordon heeft overheerlijke seks met een meneer. Hij doet géén condoom om zijn lul. Er is kans op de verspreiding van gonorroe. Voorbeeld 2b. Gordon heeft overheerlijke seks met een meneer. Hij doet wél een condoom om zijn lul. Er is minder kans op de verspreiding van gonorroe. Nou zo werkt dat dus ongeveer vrienden! Tip van de dag: neuk Gordon met condoom anders komt er misschien wel vocht uit je penis.