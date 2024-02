He’s the fastest man in the world and a proud enhanced athlete. He has broken Usain Bolt’s world record. The new Olympics are here, backed by VCs Christian Angermayer and Peter Thiel, where performance enhancements are allowed. enhanced.org

Hoe kun je hier tegen zijn? Multimiljardair Pieter Thiel (wiki) is dat als human maximalist in ieder geval niet en financiert deze nieuwe tak van sport de mainstream in. Het plan voor de "Enhanced Games" haalde vorig jaar al wel het nieuws en omvatte toen al atletiek, zwemmen, gewichtsheffen en VECHTSPORT. Het plan was de "eenpartijstaat" die de Olympische Spelen zouden vormen eens even goed te laten zien hoe het ook kan, namelijk: met maximale doping.

Maar nu dus bovenstaand de hard launch! De Enhanced Games staan volgens de website het volgende voor:

"We embrace the inclusion of science in sports, and we fundamentally believe that the choice to use enhancements is a personal one. In order to keep our athletes safe during competition, we are introducing a mandated pre-competition full-system medical screening protocol, which will help monitor cardiac risks, and other health markers. (...) The Enhanced Games is designed to incorporate the technological and social advances of the 21st Century. (...) After all, if it’s your body, it should be your choice."

Lang verhaal kort: dit kan alleen maar goed gaan en mocht er toch ineens een half toernooi omvallen dan komt het door het vaccin. Uw lichaam uw keuze!