We weten ondertussen allemaal dat Blue Monday slechts een verzinsel is van het kapitalisme zodat paarse broeken u matige aanbiedingen door de strot kunnen duwen. Enkel in het agendadenken van Big Retail wordt zo'n glorieuze dag als vandaag uitgeroepen tot meest deprimerende dag van het jaar. Kom nou, vandaag is juist fantastisch. Na maanden aan constante regen was het afgelopen week eindelijk een paar dagen droog en krijgen we vandaag op veel plaatsen sfeervolle sneeuw die vrolijk door de lucht dwarrelt. De hoogste waterstanden hebben ons land weer verlaten en de zandzakken liggen weer in de opslag. De uitbarsting naast Grindavik lijkt weer grotendeels voorbij, waardoor het grootste deel van het dorp gespaard blijft. Geer en Goor lijken voorlopig NIET bij elkaar te komen. De Eredivisie is weer begonnen. Voor veel mensen staat de wintersport en/of het carnaval weer voor de deur. Ronnie O'Sullivan blijft een absolute koning. Sylvia Geersen is weer op de markt. Het gaat goed met onze bossen. De Affligem Tripel is in de aanbieding bij de Appie en de energieprijzen daalden afgelopen jaar flink. Het is een prachtige maandag, alleen jammer van die andere 365 dagen in dit jaar.