Mensen praten altijd wel over de PVV'ers enzo, terwijl die D66'ers dat zijn ook geen lieverdjes hoor. Dat zeggen wij niet maar de RECHTERLIJKE MACHT. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) besloot onlangs gevangenisstraffen maar uit te stellen wegens personeelstekorten. Wie zich bij de gevangenis meldt mag weer naar huis en de D66'er gaat enkelbanden uitdelen als waren het snoepjes. Maar daarmee tast Weerwind het gezag van de rechter aan vindt de Raad voor de rechtspraak. Voorzitter en rechter Henk Naves: "In de maatschappij kan bovendien de gedachte ontstaan dat de opgelegde straf niet de daadwerkelijke straf is en in de praktijk wel meevalt." Naves wijst er ook nog op dat Weerwind dit alles niet zo maar kan beslissen, daar is namelijk een wetswijziging voor nodig. Een D66-minister die de positie van de rechter ondergraaft, dat moeten we niet willen. Tijd voor een nieuw kabinet.