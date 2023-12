Roombeter, kent u die uitdrukking? Dat is roombeter, of eh, roomboter, maar dan beter. Nou ja beter. Er zit geen boter in. Dus dat is beter voor de fabrikant, want die hoeft er geen boter in te doen. Maar juist minder voor de klant, die denkt dat hij roombeter, of eh, roomboter, heeft. Terwijl het dus Roomboter, eh nee, Roombeter is. En Roombeter heeft nu het Gouden Windei gewonnen. Dat is dus geen ei, maar iets beters, of eh, juist slechters. Gefeliciteerd!