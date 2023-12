En ook in de boekhouding valt nog genoeg te dekoloniseren. Stel je voor dat witte cisgender heteroseksuele mannen voor jou gaan bepalen, waar jij je bonnetjes stopt! Zou jij je dat laten gebeuren? Onvoorstelbaar dat dat nog kan in het inclusieve Nederland van 2023. En zo werd BIJ1 de eerste politieke partij in de vaderlandse geschiedenis die vanwege institutioneel racisme niet mocht bestaan.

Stel je toch eens voor wat Sylvana Simons zonder witte cisgender heteroseksuele mannen had kunnen betekenen voor de wereld!