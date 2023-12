Als het aan Leo Groeneveld van Vuurwerkbranche BPN ligt, gaat zijn 'vuurwerk' voortaan 'vierwerk' heten, en als het aan ons ligt houdt Leo Groeneveld van Vuurwerkbranche BPN gewoon even heel hard zijn muil dicht. Vierwerk is geen woord, vierwerk is wat je krijgt als je bij gebrek aan echt werk de hele dag gaat zitten brainstormen met mensen zonder brain en zonder storm. Vierwerk ook echt. Een product dat het compleet moet hebben van het in stand houden van tradities, en dat dan 'vierwerk' gaan noemen. Je bent een rund, als je met vierwerk stunt. Dit jaar weer 33 kinderen hun oog kwijt dankzij vierwerk. De Enschedese vierwerkramp. GroenLinks-vervelio's willen vierwerk verbieden. Echt hoor. Van ons mogen ze het meteen afschaffen, dat vierwerk.