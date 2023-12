U mag allemaal dingen vinden van Mart Smeets en Leo Blokhuis maar wat Mart Smeets en Leo Blokhuis dus heel goed konden was samen een radioshow maken genaamd 'For the Record'. Smeets lulde dat aan elkaar en dan kwam er allemaal obscure underground Americana uit de platenkast van opa - net effe anders en net effe leuker dan er normaal gesproken op de radio te horen was (en is). En nu is er: Bright Lights - A Country Podcast, vernoemd naar Bill Andersons 'Bright Lights & Country Music' maar daar zijn we nog niet. Peter Bootsman kent u mogelijk van New Adventures of (heel eventjes) als gitarist van de Wild Romance, Peter Kwint is natuurlijk oud-Kamerlid voor de SP, jeune vechtsportpremier en allround liefhebber van teringherrie. Die twee vinden elkaar dus in de country. Vinden we mooi, hier op GSHQ hebben we Colter Wall reeds uitgeroepen tot countrybaas van het jaar. ENFIN, dit compliment vinden Bootsman & Kwint misschien helemaal niet leuk, maar we krijgen uitstekende Smeets & Blokhuis-vibes van die twee. Aflevering 1 opent fijn met een plaatje van Conny Smith en het verhaal hoe ze trouwde met Marty Stuart. Lang genoeg geluld, ga mee op reis, lekker podcastje luisteren, Spotify-playlist na de klik. Luistertip!