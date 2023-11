Is Geert aan het milderen, haalt Brussel hem ogenblikkelijk rechts in. Een ambtenaresse in het Belgische Ans besloot dat ze een hoofddoek (kopvod in het Vlaams) wilde dragen, haar baas zei nee, een hele toestand tot aan het Europese Hof van Justitie volgde en nu ligt er een uitspraak (PDF): overheden mogen hun ambtenaren het dragen van een hoofddoek verbieden. Een en ander moet wel 'coherent en systematisch' gebeuren wat betekent dat kruisjes en keppeltjes dan ook niet zijn toegestaan. De mevrouw in kwestie werkte overigens achter de schermen en kwam niet in contact met publiek maar dat maakt volgens de hoogste EU-rechter niet uit. Goed nieuws voor Dilan dus, slecht nieuws voor Frans en D66. Nu wachten wat Wilders doet want die heeft net al zijn islamkritische maatregelen in de ijskast gelegd.