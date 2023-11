Het hoofddoekje opzich heb ik helemaal geen probleem mee.

Genoeg vrouwen (en vooral omaatjes) die in Oost Europese landen (en vroeger ook hier) een hoofddoekje dragen/droegen, dit is veelal voor praktische redenen.

Het hoofddoekje van de Islam heb ik wat meer moeite mee.

In welke mate is het dragen van de hoofddoek binnen de Islam een vrije keuze? Voor mij staat het meer symbool voor "onvrijheid" omdat vrouwen worden opgevoed/gedwongen deze te dragen, want anders.... (mag niet want Koran of mag niet want Papa of Ome Mo worden dan boos, of mag niet want dan ben je een hoer, etc etc). Kikker in de pan scenario zeg maar.

Echter zit er ook een dualiteit in; als we met een geemancipeerde islamitische vrouw te maken hebben en ze daadwerkelijk graag uit eigen beweging, of als "mode item", een hoofddoekje wil opzetten, wie ben ik dan om te zeggen dat ze dit niet mag/zou moeten doen; (zou ik dat wel doen, ben ik degene die onvrijheid aanjaagt).

mbt de dame in dit topic; Ik zie het niet anders dan dat als ze uit protest haar haar blauw zou verven, ze doet maar waar ze zin in heeft het maakt verder geen indruk op mij. Echter denk ik wel dat ze dom is, want nog niet lang geleden worden er meisjes van de straat gehaald in Iran, omdat ze d'r hoofddoekje afzetten. Dus ja het is maar hoe je het ziet.