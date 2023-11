Hij wilde het al eerder maar nu nog meer dan voorheen. Met het gebruikelijke argument natuurijk: Nederland islamiseert dus de politie moet daar een afspiegeling van zijn enz, waarvan de - even juiste als zorgwekkende - implicatie altijd is dat moslims het beste naar de wet luisteren als de wet vertegenwoordigt wordt door een moslim(a). Maar, Frans krijgt live uit het publiek meer tegengas dan hij aan kan van oud-GroenLinks/PvdA-stemmer @Elise Steilberg. En dan wordt het fragment ook nog eens afgesloten met de vermelding dat 48% van zijn huidige achterban (!) vóór de levensbeschouwelijke neutraliteit van politie is, 28% is het daarmee oneens en 24% weet het niet.

Maar goed, stel hè, je bent een van die laatste paar joden in Nederland wier kinderen niet naar school kunnen omdat de school weer eens gesloten in plaats van extra bewaakt wordt, je wilt aangifte doen van vernieling omdat de posters van ontvoerde joodse kinderen van je raam zijn getrokken, en dan komt een moslima in hoofddoek je aangifte optekenen. Dat wringt, en laten we dat wringen dan maar meteen even de diepte in duiden.

Het jodendom is een juridische religie zónder expansiedrang, sterker nog; het is een excluderende doctrine en we kunnen voor de vorm wel doen alsof er zoiets bestaat als 'bekering tot het jodendom', maar eigenlijk gelooft niemand dat echt.

Daarna kwam het christendom, een nagenoeg a-juridische doctrine waarin caesar en god hun eigen domein hebben, maar desondanks zeer expansiegericht is.

En vervolgens kwam daar de islam: een hyper-juridische én expansiegerichte doctrine.



Daarom is een hoofddoek een categorisch ander symbool dan een keppeltje of kruisje, en zouden die symbolen überhaupt niet in dezelfde adem genoemd moeten worden in deze discussie. In tegenstelling tot een keppeltje of kruisje vertegenwoordigt een hoofddoekje in essentie namelijk een expansiegerichte, concurrerende sociale en rechtsstatelijke orde. En dat zou gewoon geen enkele plaats moeten hebben binnen het politieapparaat van een seculiere overheid. Zo moeilijk is het toch allemaal niet?

Maar pleit vooral voor hoofddoekjes bij de politie.

Addendum: Wilders smoke't Frans