Kwam in iets andere woorden ook al in het vorige liveblog voorbij, maar belangrijk genoeg voor een herhaling. De militaire correspondent van het Israëlische GLZRadio bericht dat "Israël instemt met het Amerikaanse verzoek de Gaza-grondinvasie uit te stellen tot er meer Amerikaanse troepen in de regio arriveren." Aanvullend bleek vanochtend dus al dat het "Department of Defense still doesn’t believe they are prepared for a major outbreak of violence and attacks throughout the region, which they believe will occur when the invasion begins, with assets and troops still moving into position and possible targets still being identified." Nou, afwachten dus tot het hele Zeeslagbord op z'n plek ligt.

Maar dan: MAARSCHALK MARK inspecteert zijn generaals Netanyahu en Yoav Gallant en hun commandanten. Want niet alleen twee Amerikaanse Carrier Strike Groups en de USS Bataan Amphibious Ready Group's (wiki) Special Operations Capable 26th Marine Expeditionary Unit (wiki) moeten op z'n plaats liggen. Ook Mark Rutte wil zeker weten dat de artillerie op de optimale fire/evasion afstand staat. Hij ontmoette Netanyahu en dat noemde hij een "een goed, maar stevig gesprek. Ik heb opnieuw gezegd hoe verschrikkelijk de aanval van Hamas op Israël is en dat ze het recht hebben om zich te verdedigen. Maar Israël heeft een sterke militaire positie. Dus ik heb ook gezegd: let op, we maken ons grote zorgen over de toegang tot humanitaire hulp in Gaza. Maar op de lange termijn is het niet denkbaar dat Israël kan overleven als je een dreiging van Hamas niet kan wegnemen. Dat is de ongelofelijke situatie waarin we nu zitten."

Ook ontmoette hij in Israël de familieden van 18-jarige Nederlander* Ofir Engel, die in Gaza door Hamas gegijzeld wordt. Die ontmoeting noemde hij "heel emotioneel en we hebben grote zorgen over hem en alle andere gijzelaars." In ander droevig binnenlands nieuws lezen we dat de een joodse school te Amsterdam de deuren opnieuw sluit. "De Joodse basis- en middelbare school Cheider, in Amsterdam-Zuid, heeft maandag haar deuren opnieuw gesloten. De school zegt de veiligheid van de leerlingen niet te kunnen garanderen. De kinderen krijgen vanaf dinsdag thuis online les." Dit nooit meer?

Update 16:19 - Times of Israel bericht het dat de IDF het grondoffensief 'liever vroeger dan later' wil starten en die 222 gijzelaars mogelijk toch een probleem gaan vormen. "To attain the objectives of the war against Hamas, laid out by government officials, the military must begin its ground offensive in the Gaza Strip sooner rather than later, The Times of Israel has learned. (...) Regarding the 222 confirmed hostages held by Hamas and other terror groups in the Gaza Strip, the military is preparing for the possibility of rescue operations amid the ground offensive, according to information seen by The Times of Israel. The military fears that further hostage releases by Hamas could delay a ground incursion or even halt it midway."

Update 16:25 - Duovoorzitter van GroenLinks Amsterdam Ana Karadarevic legt haar functie neer wegens """privé-omstandigheden""", maar "Los daarvan heeft Ana afgelopen week besloten om haar lidmaatschap van GroenLinks op te zeggen, omdat zij zich niet kon vinden in het initiële handelen van de Tweede Kamerfractie vorige week omtrent de ontwikkelingen in Israël-Palestina."

Update 16:40 - IDF twittert een afbeelding met de volgende tekst: "This would have been a photo of a lifeless pregnant woman next to her beheaded unborn baby cut out of her belly by Hamas terrorist. Due to this platform's guidelines, we can't show that." Jongens, we mogen hopen dat er daadwerkelijk een foto bestaat die letterlijk aan deze gehele beschrijving voldoet, want dit is niet de tijd voor polemische overtrekkingen die 'waar hadden kunnen zijn'.

Update 16:47 - Zangeres Lenny Kuhr is: "alsnog onderweg naar Israël om bij familie te zijn".

Update 16:55 - Ook onderweg, niet per se naar familie, de Carrier Strike Group rond de USS Gerald R. Ford. "Moving at high speed in the waters west of Cyprus"

Update 16:59 - Wij geen Elfstedentocht, Israël wél een tocht tegen Hamas. Het leger heeft de politieke top laten weten dat Hamas alleen uitgeschakeld kan worden als er een grondoffensief plaatsvindt

Update 17:02 - Kijk daar zit-ie! Onze grootste nationale trots na Fokker en Feyenoord. Mark Rutte, aan tafel in het centrum van de wereld

Update 17:18 - Niet dat het nog een discussiepunt was maar in het Verenigd Koninkrijk meldt men nu ook dat de raket die landde op het Al-Ahli-ziekenhuis (waar veel minder dan 500 mensen om het leven kwamen) is afgevuurd vanuit Gaza zelf

Update 17:37 - De laatste paar uur ook weer aanvallen op Amerikaanse troepen in Syrië en Irak. Net als de voorbije dagen zijn de aanvallen afkomstig van The Islamic Resistance, zeg maar een groep filmmakers zonder verstand van film.

