: als er 1 partij het onderwijs vermoord heeft is het D66. Bakken met geld erbij, waardoor de deeltijddames (dat zijn het meestal op de basisschool, statistisch gegeven) twee dagen zijn gaan werken ipv drie dagen met meer netto salaris. Komt door die fantastische belasting en subsidieregels van deze financieel demente partij.

Door de enorme toestroom van buiten is de taalachterstand van grote groepen scholieren enorm. Daar doen we niets aan maar we gaan gewoon het niveau nivelleren. Want deze mensen verdienen ook een kans (zeker weten, maar wellicht is het toch wat handiger om ze dan wat langer op school te houden om de BASIS op orde te brengen). Thuis geen schoteltv en taal van het land van bestemming proberen te spreken ipv taal van het land van herkomst doet ook wonderen)

Op basis en voortgezet onderwijs weer kennis bijbrengen ipv "vaardigheden". De universiteiten klagen steen en been over het lage niveau van de instroom, laat staan hoe het met de lagere niveaus is. Leren is niet alleen maar leuk, het is gewoon met je reet achter je scherm vandaan en aan de bak.