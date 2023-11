Van wederzijdse beschietingen is geen sprake, wel was Pieter Omtzigt vanaf dag één duidelijk: NSCcoalitiepartners moeten voldoen aan 'de basisvoorwaarden van rechtsstatelijkheid' en de PVV doet dat niet. En dat is jammer daar er zich een alleraardigste virtuele combinatie van NSC, VVD, PVV en BBB (89 zetels, zonder die laatste 77) aftekent. Geert smeert met stroop, Lientje heeft er qua tegenvallende peilings ook wat bij te winnen maar de Eik van Enschede blijft onverzettelijk. Van der Plas gaat nu een informele top met Omtzigt organiseren teneinde middels dialoog en verzoening te streven naar een akkoord. "Je moet met iemand spreken, want in een gesprek kun je ook tot de conclusie komen dat het toch niet gaat lukken. Ik ga proberen met hem te praten daarover. Het is zijn besluit of hij het wel of niet doet", aldus de diplomate. Vredesoverleg dus. Vergeet Qatar en Oslo, tijd voor de Budel Akkoorden.

