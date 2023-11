:

Voor mij het is het redelijk simpel, de hoofddoek is een vorm van islamisering, je weet direct dat je met een moslima te maken hebt als er een ziet. Het is niet voor niets dat de progressieve inclusiviteit en diversiteit dwaallichten zo dwepen met de hoofddoekdraagsters en die ook graag (hoog) in hun kieslijst zetten groenlinkspvda.nl/kandidaten/ en nl.wikipedia.org/wiki/Kauthar_Bouchal.... Bovendien is de opkomst van de hijab een relatief modern verschijnsel.

urf.sites.uu.nl/2021/11/22/de-koran-z...

Ook is het (verplicht) dragen van de hijab in de islamitische wereld een bron van controverse. nos.nl/l/2188358

De islam in Europa gebruikt de hoofddoek om te laten zien dat de islam hier is en tracht via die weg de agenda van de politieke islam uit te voeren. En sich is er niets mis met een hijab, maar in de huidige context is het in Nederland en Europa dus niet alleen een kledingkeuze of fashion statement, het is ook een duidelijk statement die signaleert ik ben moslim!

Dat botst met de scheiding van kerk en staat.

Bovendien is een veel gehoorde kritiek op de islam dat die niet hervormd zou kunnen worden.

Ik zeg: Dat kan wel je moet het alleen afdwingen en een manier waarop je dat kan doen is door symbolisch te laten zien: Nederland is een seculier land. Dat doe je dus o.a. door de hijab (en andere religieuze en ideologische uitingen) te verbieden in overheidsfuncties.

Het lijkt een bekrompen maatregel op eerste gezicht, maar symbolische maatregelen hebben ook kracht en waarde. Zie ook de Nederlandse vlag en de omgekeerde Nederlandse vlag zoals die verleden jaar veelvuldig te zien was. Zie ook de hoedjes met prinsjesdag en de oranje kleding met koningsdag of tijdens EK’s/ WK’s.

Tenslotte, als met de tijd, de hijab en de associatie met de islam verdwijnt dan kun je zo’n verbod weer laten.