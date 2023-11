Toch weer even over de belangrijkste video sinds 7 oktober

Bovenstaand Duitslands vice-kanselier Robert Habeck (van Die Grünen!) in die bijzondere video van 2 november. Daarin vertolkt hij een sentiment dat blijkbaar nog altijd bij nagenoeg alle inheemse Duitse politici links en rechts van het centrum leeft: "Het was de generatie van mijn grootouders die het joodse leven in Duitsland en Europa wilde uitroeien. (...) Onze historische verantwoordelijkheid betekent dat joden in Duitsland in staat moeten zijn vrij en veilig te leven, en dat zij nooit meer hoeven te vrezen voor het openlijk tonen van hun religie en cultuur. Maar nu is deze angst terug. (...)."

Duitsland telt een bevolking van 83,1 miljoen mensen. De meest ruime raming is dat er nu 225.000 joden in Duitsland wonen - 0,3% van het totaal. In 1933 waren dat er ongeveer 505.000 op een Duitse bevolking van 67 miljoen - 0,75% - en in 1950... 37.000.

In 2020 woonden er volgens officiële cijfers tussen de 5,3 miljoen en 5,6 miljoen moslims in Duitsland - tussen de 6,4% en 6,7% van het totaal. Zij wonen overwegend in grote steden en 74% van hen is soennitisch. Inmiddels zijn dat er nog meer omdat Duitsland na 2020 meer dan 3 miljoen "vluchtelingen" heeft opgenomen.

Ja, er is extreemrechts antisemitisme in Duitsland en ja, er is extreemlinks antisemitisme in Duitsland. Maar de structurele, daadwerkelijke dreiging komt natuurlijk bijna uitsluitend uit de islamitische hoek. Laat u daarin niet misleiden door deze cijfers die zeggen dat zo'n 95% van de antisemitische incidenten te Duitsland uit "extreemrechtse hoek" komen, want die cijfers kloppen simpelweg niet. Zoals minister-president van deelstaat Brandenburg Dietmar Woidke bijvoorbeeld in 2016 al zei: 'elk antisemitisch voorval waarvan de dader-achtergrond niet bekend is wordt als extreemrechts geregistreerd'. Kortom, het wordt geregistreerd als extreemrechts totdat het tegendeel bewezen wordt, en het tegendeel wordt bijna nooit bewezen, want er wordt bijna nooit iemand aangehouden. Het is zó evident dat Duits antisemitisme al jaren voornamelijk uit islamitische hoek komt, dat Duitse zender ARTE een docu over de kwestie weigerde uit te zenden.

Maar goed, en nu?

Wat gaat Duitsland doen om bovenstaande ereschuld en belofte in te lossen, door Duitsland veilig te maken en veilig te houden voor die laatste restanten van hun joodse gemeenschap?

Om te beginnen lijkt er - in tegenstelling tot Nederland - een koerswijziging ingezet rondom de leus "From the river to the sea, Palestine will be free". In augustus oordeelde een Duitse rechter nog dat die leus multi-interpretabel is, niet perse tot geweld oproept en daarmee toelaatbaar is. Nu waait er een andere wind: "Het uiten van de leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ wordt in Duitsland vermoedelijk een strafbaar feit. Begin november werd Hamas door minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) tot een verboden organisatie bestempeld. Afgelopen donderdag volgde een specificatie van dat verbod. Daarbij werd de leus die bij pro-Palestijnse demonstraties wereldwijd hoorbaar is, door het ministerie van Faeser als pro-Hamas beoordeeld."

Maar garandeert dat de grondwettelijke (!) belofte dat joden in Duitsland "nooit meer hoeven te vrezen voor het openlijk tonen van hun religie en cultuur"? Niet bepaald, en dat weet iedereen. Het enige dat de situatie sinds oktober heeft aangetoond is hoe wijdverbreid en diepgeworteld de antisemitische dreiging uit de islamitisch-Duitse hoek daadwerkelijk is en zal blijven.

Duitse grondwetbeleving is anders dan in andere Europese landen en die reden laat zich raden. Hun AIVD heet niet voor niets het Federale Bureau ter Bescherming van de Grondwet. En Bundesamt für Verfassungsschutz Abteilung 6 - belast met Islamismus und islamistischer Terrorismus - weet écht wel dat het in grote steden met zowel een ideologische als demografische bedreiging van hun grondwet kampt.

Hoe gaat het de Duitse grondwet daartegen beschermen? Zoals het Duitsland vergaat, vergaat het Europa.

Duitslandje, je hebt nog 1 generatie de tijd

Duitse ME met honden beschermt holocaustmonument te Berlijn

"Deutschland - dein Herz in Flammen, Will dich lieben und verdammen"

Voor de liefhebber