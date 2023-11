De A van de JA gaat voor de Tweede Kamer en ze was sowieso wel klaar met 020 dus Annabel Nanninga neemt afscheid van haar zetel in Pyongyang aan het IJ. Dat betekent een lullepot van Tante Fem die rijkelijk citeert uit het oeuvre van Tante Bel. Aansluitend dankwoord van Nanninga (die wordt opgevolgd door Kevin Kreuger) over haar zes jaar in de Stopera, geblenderde puppy’s en rake woorden over een stad waar mensen een beroerte krijgen als ze geen genderneutraal toilet kunnen vinden maar wordt gezwegen als vrouwen apart moeten demonstreren.