Naast die best wel adequate omschrijving voor maritieme ericvanderburgers in de Méditerranée kennen wij hier op de GeenStijl mevrouw ANanninga vooral van de woorden "binnenderingië" en "buitenderingië", die bijna dagelijks gemunt werden in haar dagen als stijlloze tante. Annabels benamingen voor Amsterdam en de rest van de wereld. We kennen geen Mokumser meiske alsdan Annabel Nanninga, ze sprak meer Amsterdamse dialecten alsdan Michiel Romeyn en ze had d'r eigen kruk in meer dan 60 cafés. En nu gaat ze weg. Uit Amsterdam. Zomaar! Naar Den Haag (oh nee). Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid gaat d'r eigen poaskearl achterna. Helemaal naar Schimmelpenninckstan, in paasvurend Buitenderingië. Groetjes daar!