7 oktober: Hamas verkleed als IDF-soldaten gijzelen Arabische Israeli

Bovenstaand nieuw verschenen beelden van 7 oktober waarin goed te zien is hoe overtuigend Hamas-infiltranten zich hadden verkleed als IDF-soldaten. Dat is niet heel moeilijk of zo, zeker niet als je gewoon dezelfde kleur groen produceert én een gelijkende Mitznefet op je hoofd zet, maar het werkt wel hey.

De IDF claimt ondertussen dat het na een grondgevecht van 10 uur "Outpost 17" in west Jabalia (maps) veroverd heeft, maar heel vroeg vanochtend lijkt het erop dat Hamas en Islamic Jihad de tegenaanval ingezet hebben. "Hamas possibly with the Assistance of the PIJ and other groups appears to have launched some kind of coordinated attack tonight on Israeli ground forces across the northern Gaza Strip, with heavy fighting being reported near the border fence and also near the separation-line between northern and southern Gaza." Zeer waarschijnlijk is dit een laatste poging om de IDF weg te houden bij het Hamas-hoofdcommandocentrum direct onder het grootste ziekenhuis te Gaza Shifa Hospital. De IDF lijkt daar nu zo'n twee tot drie 'blocks' van verwijderd.

Wat inmiddels niet meer te ontkennen valt is dat nagenoeg elke Hamas-soldaat in Hamas' eigen video's volledig in burgerkleding vecht. Vaak ontbreekt zelfs hun kenmerkende zwart-groene hoofdband. Hier, hier en hier nog meer voorbeelden, en dat zou toch enige scepsis mogen betekenen bij het uitsluitend door Hamas gerapporteerde burgerdodental te Gaza.

Veel meer beeld en geluid na de breek. Enfin, u bent weer bij. We gaan weer live:



Update 08:35 - Video: IDF bulldozer te Jenin rijdt op IED. Schade lijkt minimaal.

Update 09:16 - Nieuwe video: IDF vindt en ontmantelt Hamas-dronefabriek(je).

Update 09:54 - Ah, Douglas Murray stond gisteravond aan Gaza's grens met Piers te praten.

Update 09:58 - IDF claimt Hamas' hoofd anti-tankwapens Ibrahim Abu-Maghsib uitgeschakeld te hebben in een luchtaanval.

Update 10:05 - BELIEVE WOMEN! Hillary Clinton (! L o L!) legt de situatie kristalhelder uit aan een tafel vol andere vrouwen. "Covers everything from Hamas to humanitarian pauses to Yasser Arafat to Anwar Sadat."

Update 10:17 - Hey, aan de Israëlisch-Egyptische grens te Nitzana Border Crossing worden naar verluidt "honderden trucks" met humanitaire goederen door Israël gecontroleerd voordat ze via de Egyptische Gazagrens te Rafah Gaza in gestuurd worden.

Update 10:23 - Djeezus hey deze Hamas-verheerlijkende toespraak voor een enorme menigte te Washington DC gisteren.

Update 11:35 - Kristallnachtherdenking vangt aan. Die fantastische Duitse vice-kanselier (van Den Grünen!) die u kent u deze video verschijnt nu in een nieuwe video met joodse pianist Igor Levit over hoe het vandaag de dag is om jood te zijn in Duitsland. Ook gemeente Amsterdam deelt een persbericht: "In de nacht van 9 op 10 november 1938 vonden er in Duitsland massale aanvallen plaats op Joodse mensen en hun bezittingen. Vanavond herdenken we deze historische gebeurtenis tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking in de Portugese Synagoge." Maar hoe zal dat vanavond verlopen?

Update 12:01 - Nou, het begint al goed. "Joods restaurant in Barneveld dicht wegens haat: ‘Mensen liepen langs en maakten schietgebaren’".

Update 12:35 - Nieuw videobeeld van het Israëlische Channel12: IDF-soldaten hijsen de Israëlische vlag op een Gaza-strand en zingen het Israëlische volkslied. Die delivery mist wat bezieling en overtuiging, maar ons wordt nooit iets gevraagd.

Oh lol hadden we gemist: Douglas Murray staat aan de Gazagrens

IDF verovert Outpost 17

Fellow armchair operators: waarom is dit nodig?

Nieuwe Hamas-gevechtsbeelden

Valt op hè? Élke Hamas-soldaat inmiddels in burgerkleding

Wat een (Merkava te Gaza) foto's