Leg nou eens dat openluchtgevangenis verhaal uit. Er komen veel meer mensen over de grens met Israel dan de grens met Egypte. Egypte mot ze niet. Maar dagelijks gingen duizenden zo niet tienduizenden gazanen naar hun werk in Israel waar ze gewoon heel beschaafd meedraaiden in de economie.

20% van de Israelische bevolking is arabisch. 0% van de gazaanse bevolking is Joods want die zijn daar in 2005 vrijwillig weggetrokken (8000 mensen).

Dus... leg nou eens die gevangenismetafoor uit. Ook in het licht dat allelei faciliteiten uit Israel komen. Water, electriciteit etc. Waarom komt dat niet uit Egypte? Waarom hebben ze dat zelf niet? We hebben een haven voor ze gebouwd (Nederlands geld!) maar ze kunnen niks houden.

Je ziet het ook op sattelietfotos'. Israel: akkerbouw, grote vierkanten en rechthoeken akkerbouw. Dan aan de andere kant van het streepje: niks, chaos.

En dan dit: er worden 220 gijzelaars vastgehouden door Hamas. Dan is alle actie overmacht. Als boeven een kind van mij pakken ga ik ook Rambo om hem te bevrijden. Of er dan 1,2,3 of 10 boeven dood moeten. Heel begrijpelijk.

Als Hamas die gijzelaars vrij zou laten was 't snel over daar.