Dramatische ontwikkelingen rond Shani Louk, de 22-jarige staatsburger van Duitsland die door Hamas-beesten achterin de bak van een pick-up werd gekukeld en als een trofee door Gaza werd gereden. Ze lag er destijds al niet lekker bij en hedenochtend werd duidelijk dat ze is 'overleden'. Of haar lichaam al is gevonden, of een deel van haar schedel, of haar complete schedel, daarover verschillen de lezingen. Volgens de Israëlische president Yitzhak Herzog is Shani onthoofd: "Men heeft haar schedel gevonden. Die barbaren, die sadistische dieren hebben haar hoofd eraf gehakt." De belangrijkste ontwikkelingen op het 'slagveld' vinden plaats ten zuiden van Gaza-Stad, alwaar Israëlische tanks de belangrijke noord-zuidroute Salah Al Deen hebben geblokkeerd met tanks. Een auto die probeerde te passeren werd op onvriendelijke wijze verzocht op te houden met bestaan. Aan de andere kant luchtalarm in Jeruzalem en Tel Aviv, maar geen grote schade. We bloggen doorrr.

Update 14:19 - Er schijnt in Qatar te worden onderhandeld over de gijzelaars (die nog wel leven), mogelijk in coördinatie met de VS, en Hamas laat weten met een of ander bericht van Israëlische gijzelaars aan Netanyahu te komen. Wat dat ook moge zijn, we zijn nu al extreem sceptisch

Update 14:28 - Daarrrrr is de video van de drie gijzelaars van Hamas. De vrouwen richten zich rechtstreeks tot Benjamin Netanyahu. Dit zegt ze: "Hello Bibi Netanyahu. We are in Hamas captivity [already] 23 days. Yesterday there was a press conference with the families of the hostages. We know that there was supposed to be a ceasefire. You were supposed to release all of us. You made a commitment to release all of us. Instead of this we are getting punished for the political, national neglect of yours - because of that screw-up of yours on October 7. Because there was no military there. Nobody came. Nobody heard about us. We are innocent citizens. Citizens who pay taxes to the State of Israel. [We are] in captivity...You want to kill us all. You want to kill us all using the IDF...It isn't enough that Israeli citizens were killed. Let us go. Let us go now. Let their citizens go, let their prisoners go. Free us. Free all of us. Let us return to our families now!" Bedenk wel dat het vrijgeven van de video een tactiek is van Hamas om de Israëlische regering onder druk te zetten, en dat de vrouwen zelf mogelijk onder druk zijn gezet, of zijn gehersenspoeld, om bepaalde dingen te zeggen

Update 14:45 - Ondertussen wapperen er weer flyers boven het noorden van Gaza met voor de zoveelste keer de oproep te vertrekken naar het zuiden, omdat de hel los gaat breken

Update 14:58 - De IDF laat weten 4 prominente Hamas-terroristen bij het hotel met 72 kamers te hebben ingecheckt. Jamil Baba, Muhammed Safadi, Muwaman Hijazi, Muhammed Awdallah. Eerste en laatste keer dat u die namen hoort

Video van de gijzelaars