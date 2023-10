IDF brengt homage aan Tarantino's Inglorious Bastards

Voor de tweede nacht op een rij heeft de Israëlische landmacht een 'grootschalige' inval gedaan in Gaza. Nog niet het langverwachte offensief waarbij ze met z'n allen zonder te kloppen de nachtmerriekamer betreden, maar het voorbereidende werk. Gedekt door Merkava's hebben meerdere Caterpillar D9 Bulldozers (en dan niet het ding van uw bouwplaats, maar een pantservariant) en Puma's (pantservoertuigen ingezet om bermbommen te ontmantelen, boobytraps op te sporen, mijnen op te ruimen, enzvoorts) weer wat meer weg vrijgemaakt voor de carnavalsoptocht naar de hel. We wachten de beelden af.

In ander regioneel nieuws schaalt de VS hun betrokkenheid toch echt weer significant op door nu zelf tegenaanvallen uit te voeren op "twee Syrische doelen gebruikt door Irans Revolutionaire Garde". En zo wordt de VS toch weer iets meer daadwerkelijk zelf in dit conflict getrokken.

Iets waar we het ook even moeten hebben: Israëlische kolonisten die op de Westbank van de situatie gebruik maken om hun eigen expansie in een hogere versnelling te zetten. En ja, dat gebeurt in een voor Westerlingen moeilijk te begrijpen cultureel-juridisch schemergebied waarin die kolonisten (impliciet) gedekt worden door aldaar gestationeerde IDF-soldaten. En dat die kolonisten zichzelf ook met dienstwapens en al in zeer gelijkende IDF-uniformen hijsen maakt het er ook niet minder ingewikkeld op. Dit moet stoppen, maar dat gaat het niet, en dat is PR die Israël zich in een PR-oorlog niet kan veroorloven.

In binnenlands nieuws heeft een (overdrachtelijke) politionele eenheid van Hamas op het Huygens College te Amsterdam een leraar laten schorsen na pro-Israëlische uitspraken. "Volgens een ingewijde die anoniem wil blijven, is de schorsing te herleiden tot een les waarin de docent met de klas sprak over de situatie in Israël en de Gazastrook. Hij zou daarin duidelijk hebben gemaakt achter Israël te staan en een leerling de klas uit hebben gestuurd die zich pro-Palestijns toonde." Je zou er maar staan als leraar hè, in de voorste linie van de etno-culturele breuklijn die door heel West-Europa loopt.

Update 09:08 - Hey, een hakenkruis bij een """pro-Palestijnse""" demo in Brussel gisteravond. Als je goed kijkt zie je dat het weer zo'n Kauthar-achtige "Israël = nazi"-vlag is, alleen is het '='-teken hier zo groot dat je dat bijna niet ziet, omdat het zo lijkt op de witte onderzijde van de Israëlische vlag.

Update 09:22 - Wow, noemenswaardige confrontatie tussen Nieuwsuurs Jeroen Wollaars (altijd al gemogen) en Palestijnse MinBuz Riyad al-Maliki. De minister lamenteert het aantal burgerdoden in Gaza, waarop Wollaars hem onderbreekt met: "Maar toch óók Hamas-terroristen?". Vervolgens beweert de minister dat er na achtien dagen pas vijf Hamas-leiders gedood zijn, waarop Wollaars tegenwerpt dat er al veel meer Hamas-leiders gedood zijn - wat zo is, deze drie werden gisteren nog gedood.

Update 09:49 - De IDF bevestigt nu 229 gijzelaars in Gaza.

Update 09:51 - Sinds 7 oktober heeft de IDF 1.030 arrestaties uitgevoerd op de Westbank. Naar verluidt hebben 670 van hen "banden met Hamas". Het is onduidelijk wat dat precies betekent en hoe rekbaar dat begrip is.

Update 11:39 - Hier de tekst van burgemeester Femke Halsema's "Opening address Amsterdam Femke Halsema Freethinkers Festival at De Balie". Gaan we nu lezen tegelijk met u. "(...) Jewish people, here and elsewhere, cannot be blamed for the wrongdoings of Israel. They deserve our empathy. They feel vulnerable. They feel vulnerable when fellow citizens refuse to condemn Hamas. Or when they see dog whistles like “one ummah, one flag, one army, one solution.” They feel seriously threatened when they hear calls for the destruction of Israel. And they’re terrified when they see social media posts praising Hitler and the gas chambers. I stand for the freedom to protest, and freedom of expression. It’s almost impossible to stop anonymous social media trolling. But in this city, which didn’t prevent the murder of 60,000 Jewish residents 80 years ago, I will not be silent when antisemitism rears its ugly head. I call on everyone who has feelings of solidarity with Palestinians to also show empathy towards Jewish people." Beelden hier.

Update 11:46 - Oh man deze zeven simultane explosies waarbij "Madhath Mubashar—Commander of Hamas' Western Khan Yunis Battalion—was eliminated by an IDF aerial strike."

Update 12:25 - Ome Roon rectificeert: "Ik werd er op gewezen dat ik @geenstijl ten onrechte niet genoemd heb, terwijl die inderdaad met een zeer klein team een zeer informatief lifeblog hebben gemaakt. In de online versie nu gevorrigeerd."

Update 13:18 - Hier twee video's van een Hamas-raket die terecht komt op op een appartement in Tel Aviv. Drie gewonden, "1 moderate, 2 light."

Update 13:39 - Het demissionair kabinet stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor Gaza.

Update 13:43 - Foto - op het Museumplein: "Op het Museumplein in Amsterdam wordt op indrukwekkende manier aandacht gevraagd voor de Israelische kinderen die gegijzeld worden door Hamas."

Update 14:06 - Video: "Overnight, troops of the Israeli Navy's Shayetet 13 commando unit carried out a raid against the southern Gaza Strip from the sea. The IDF says the forces hit Hamas infrastructure and operated in a compound used by the terror group's naval commando forces. All the Israeli troops left the area after the operation."

Update 14:18 - Geblurde foto die we uiteraard niet kunnen verifiëren maar u wel mee geven ter overweging: "I carried a beheaded baby in my hands.” This is Col. Golan Vach, who is heading up IDF’s Search & Rescue in southern Israel. What he showed was so gruesome, I had to blur out the image. Just the most unimaginable evil, and yet there are still sick souls who would deny this!"

Update 15:58 - De IDF beweert op basis van meerdere inlichtingenbronnen dat Hamas' voornaamste operationele basis ONDER GAZA'S GROOTSTE ZIEKENHUIS het Shifa Hospital ligt. Meer beelden en animaties hier.

Update 16:40 - Er zijn drie geblurde foto's verschenen van Israëls National Center of Forensic Medicine waarop een onthoofd en verbrand 10-jarige meisje te zien zou zijn.

