Ons is veel gevraagd hoe we erop terugkijken dat we ooit een linkje naar wat plaatjes van Britt Dekker online hebben gegooid. We hechten eraan te stellen dat we dat niet hadden moeten doen, het was onnodig en misplaatst. We hebben er nadien daarom persoonlijk onze excuses voor gemaakt bij Britt Dekker en herhalen die graag publiek: sorry Britt!